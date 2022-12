A partir desta quinta-feira (8), os usuários do transporte coletivo em Volta Redonda passarão a contar com novas linhas e novos horários nas linhas municipais. Ao todo, são 13 linhas que foram criadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU), agora adequadas depois do leilão dos itinerários antes explorados pela Viação Sul Fluminense, que teve a falência decretada.

De acordo com a SMTU, serão 471 novos horários semanais destas linhas. Para remodelar o atendimento à população, a prefeitura vai subsidiar as empresas que operam na cidade.

“A implementação desta ação se viabilizou após a solução das questões jurídicas que determinaram a falência da Viação Sul Fluminense, com o encerramento das suas atividades”, informou a prefeitura de Volta Redonda em comunicado.

Os novos horários estão disponíveis no site oficial do município. A prefeitura recomenda que sugestões e reclamações seja direcionadas ao Whatsapp número (24) 99295-8558. “Através dele, a prefeitura adotará as providências necessárias”, diz o comunicado.

A medida é mais uma tentativa do governo municipal de reduzir as reclamações com relação ao transporte urbano. Há uma semana, mesmo depois do leilão das linhas da Sul Fluminense, o prefeito Antonio Francisco Neto admitiu que o atendimento continuava muito ruim.