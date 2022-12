Quatro são assassinados em bar no Açude I, em Volta Redonda

Quatro pessoas foram assassinadas a tiros na noite desta quarta-feira (7) no bairro Açude II em Volta Redonda. Os homicídios foram em um bar na Rua Vereador Acácio da Rocha. Todas as vítimas são homens.

Leitores enviaram ao Informa Cidade fotos de quatro corpos cobertos. Três estão na rua, enquanto um dentro do estabelecimento. No momento desta publicação, a Polícia Militar estava no local e a perícia era aguardada.

Segundo informações de populares, os tiros foram disparados por criminosos em mais de um carro. Eles teriam fugido pela contramão após o crime.