A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está executando desde o início desta semana as obras para reconstrução de uma rede de águas pluviais no bairro Santo Agostinho. Os trabalhos contam com máquinas e servidores da própria prefeitura, com objetivo de recompor a rede destruída no final do governo passado, quando uma adutora do Saae se rompeu e, com a força da enxurrada, acabou destruindo a rede.

A rede terá 100 metros de extensão, seguindo a linha férrea a partir da Rua 1.021. A obra vai beneficiar principalmente quem vive ou tem comércio próximo à Rua Alfredo Moreira, no bairro Santo Agostinho, que virou alvo de grandes alamentos desde que a rede antiga foi destruída. A nova estrutura terá manilhas com um metro e meio de diâmetro e terá três caixas ao longo de sua extensão, também com os chamados “poços de visita”, usados pelas equipes de manutenção para futuros reparos e desobstruções.

Na fase atual, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão abrindo e limpando as valas que vão abrigar as manilhas, fazendo a base da rede.

“A nova rede vai captar e escoar a água para o local devido. Depois do serviço pronto, vamos poder avaliar se deu tudo certo, mas a expectativa é que o problema com os alagamentos seja resolvido”, afirmou Poliana Moreira, secretária municipal de Infraestrutura