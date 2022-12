VR: delegado diz que autores de chacina no Açude estão identificados

O delegado de Volta Redonda, Luiz Jorge Rodriguez, afirmou na noite desta quinta-feira (8) que os criminosos que executaram quatro homens na noite da quarta (7), no Açude, já estão identificados. Ele confirmou que a chacina é resultado de uma guerra de facções criminosas.

De acordo com o delegado, os assassinatos foram praticados por cinco homens. O Destaque Popular recebeu um vídeo que mostra a execução de uma das vítimas dentro do bar na Rua Vereador Acácio da Rocha. O site optou por não reproduzir as imagens.

O assassinato foi gravado por uma câmera de segurança do estabelecimento. Uma das vítimas estava jogando sinuca quando levou o primeiro tiro e caiu, provocando correria das outras seis pessoas que estavam no local, entre elas uma mulher. Ela e quatro homens correm em direção ao balcão, chegando a se espremer num pequeno espaço para escapar dos tiros. Um homem pula o balcão. Outro, de boné, que também parece ser um dos alvos dos criminosos, se protege sob a mesa de sinuca.

Logo em seguida, aparecem dois homens encapuzados, um deles com um chapéu escuro na cabeça. A vítima já alvejada e caída é alvo de novos disparos de um dos assassinos, enquanto o outro atira no homem que se abrigou sob a mesa. Ele consegue sair, aparentemente sendo perseguido, mas a câmera não alcança a ação.

“As pessoas que morreram estavam envolvidas com o tráfico de drogas na localidade e morreram em retaliação de marginais de outra facção. Foram cinco os executores, já identificados, a mando de um criminoso que está preso e também já identificado”, disse o delegado.

Segundo Luiz Jorge, os assassinos foram contatados por outros três traficantes, um deles da Vila Delgado, em Barra Mansa, que é procurado, e dois de Volta Redonda, um deles do vale Verde, que também estão presos. “Todos já estão indiciados neste inquérito”, afirmou o delegado.

Nesta quinta-feira, duas das quatro vítimas foram sepultadas: Davi Batista Gomes, o “Paulista”, de 20 anos, no cemitério de Barra Mansa, e Uanderlom Ribeiro da Cunha, de 29 anos, o Delon, no cemitério municipal do Retiro, em Volta Redonda. Os sepultamentos de Joel França Bazílio, de 25 anos, e de Bruno Alcides Oliveira da Silva, o “Charuto”, de 19, estão programados para esta sexta-feira (9), no cemitério de Barra Mansa e também no Retiro, respectivamente.

Em decorrência da chacina, a Polícia Militar ocupou na manhã desta quinta o bairro Açude, por determinação do comandante do 5ª CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros. O policiamento foi reforçado também nos bairros Vila Brasília e Coqueiros. (Imagem: Reprodução)