Adolescente mata outro da mesma idade a facada em Barra Mansa

Um adolescente de 13 anos matou outro da mesma idade, com um golpe de faca no pescoço, na quarta-feira (7), em Barra Mansa. O crime ocorreu no final da noite em um abrigo da prefeitura localizado na Rua Prefeito Bulcão Viana, no bairro Jardim Boa Vista.

Segundo relato de um funcionário a policiais militares, a vítima era paciente psiquiátrico e estaria ameaçando outros internos. Os dois, segundo o educador, já tinham brigado anteriormente.

O mesmo funcionário afirmou que estava no andar de baixo e, ao ouvir um grito, correu para o segundo andar, encontrando o menino ferido. Ele chegou a ser socorrido (não foi informado se foi levado a alguma unidade médica), mas não resistiu.

O autor do crime aproveitou a confusão para fugir. A faca usada no ataque, de tamanho médio, com um cabo amarelo, foi jogada por ele em um sofá da sala de estar do abrigo. Até o momento desta publicação, não havia informações se ele havia sido apreendido.

O abrigo onde o crime ocorreu é mantido pela Secretaria de Assistência Social e Diretos Humanos de Barra Mansa. Ali são acolhidas crianças e adolescentes em sistema de proteção. Também até o momento desta publicação, a pasta não havia se manifestado sobre o caso.