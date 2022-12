O dono de um bar entrou em luta corporal com um ladrão armado que invadiu o seu estabelecimento para assaltar, na noite de quarta-feira (7), em Barra do Piraí. O estabelecimento fica na Rua 1, em uma localidade conhecida como São Francisco.

O criminoso estava encapuzado e tentou roubar o local com um comparsa. Durante a luta corporal, um dos criminosos chegou a atirar, com o disparo atingindo uma cadeira e o chão do bar. Ninguém foi atingido.

Em seguida, os bandidos fugiram em direção ao bairro Cerâmica União. A polícia fez um patrulhamento pelo local, mas ninguém foi encontrado.