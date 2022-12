Chacina no Açude: polícias ocupam bairro após assassinatos

A Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, ocupou na manhã desta quinta-feira (8) as ruas do bairro Açude, em Volta Redonda, depois da chacina ocorrida na Rua Vereador Acácio da Rocha, na noite da quarta (7). De acordo com o comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros, foram mobilizados cerca de 60 agentes dos batalhões de Volta Redonda, Barra do Piraí e Resende. Eles contam com o apoio de um blindado (“Caveirão”) da Polícia Militar, que foi deslocado para a cidade.

O crime é atribuído a uma guerra entre integrantes de facções rivais do tráfico. Quatro homens foram assassinados, sendo três na rua e um dentro de um bar.

A quarta vítima da chacina foi identificada: Davi Batista Gomes, o “Paulista”, de 20 anos. Os demais, conforme já informado, são Bruno da Silva de Oliveira, o “Charuto”, de 19 anos; Underlon Ribeiro da Cunha, o “Delon”, de 29, e Joel França Basílio, de 25 anos.

Segundo a PM, Bruno não tinha antecedentes criminais. Joel e Uaderlon tinham registros por lesões corporais. Os agentes não conseguiram apurar informações de antecedentes em relação a Davi. (Foto: Polícia Militar)