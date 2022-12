Recursos possibilitaram a ampliação de atendimentos oferecidos, além da compra de equipamentos e custeio de serviços

Dentre os mais de R$ 100 milhões em emendas viabilizados pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado em quase quatro anos de trabalho, R$ 2,6 milhões foram destinados ao atendimento de demandas voltadas para a assistência social. Os investimentos possibilitaram a ampliação de atendimentos oferecidos por instituições de acolhimento a crianças, idosos e pessoas com deficiência, através da compra de equipamentos, recursos para custeio de serviços, entre outros.

No início desta semana, a SMASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano) de Barra Mansa realizou a entrega de 60 colchões, 30 ventiladores, três computadores, dois multiprocessadores e duas batedeiras ao Lar da Sabedoria e Fraternidade – Lígia Moraes Sampaio, no bairro Estamparia. Uma emenda no valor de R$ 60 mil, de autoria de Furtado, permitiu a compra dos produtos. Ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, climatizadores, lavadoras de roupas, televisões, entre outros itens, também serão destinados à entidade em 2023.

Furtado destacou a missão das instituições de longa permanência para a desconstrução da ideia de que, ambientes com essa finalidade, representam isolamento e exclusão. O deputado completou que estes espaços desempenham uma função importante de cuidado e abrigo para idosos que estão desamparados ou que não vivem com suas famílias.

– O objetivo é transformar esses ambientes em verdadeiros lares, para que as pessoas se sintam verdadeiramente acolhidas e em casa. Para isso, como deputado, continuo trabalhando muito para apoiar e incentivar ações que oferecem à terceira idade possibilidades de encontrar nesse período da vida um momento de felicidade e pertencimento. Envelhecer com dignidade, atenção e respeito é um direito de todos. E lutar por esse objetivo, é uma obrigação de quem representa o povo – ressaltou.