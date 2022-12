Criminosos do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, atacaram policiais militares a tiros depois de tentarem executar, numa área de mata, um jovem de 25 anos, usuário de drogas. O confronto ocorreu no final da noite da quarta-feira (7), próximo ao Residencial Ingá II. Ninguém foi ferido ou preso.

Os policiais estavam retornando da Vila Brasília quando, na Avenida Franz João Haasis escutaram tiros e, logo em seguida, viram o jovem correndo e pedindo socorro. Ele disse aos PMs que, junto com um primo, foi ao local adquirir drogas para consumo próprio, mas os traficantes suspeitaram que ele fosse de uma facção rival.

O rapaz disse que foi cercado por seis bandidos, agredido fisicamente e que, depois de ser submetido a um “interrogatório”, acabou sendo levado para a mata, onde ele seria executado. Ainda conforme o relato, a vítima se aproveitou de um momento de distração dos bandidos e saiu correndo, enquanto os criminosos atiravam contra ele.

Devido à afirmação do jovem de que seu primo ainda estaria em poder dos traficantes, os policiais solicitaram apoio e entraram no condomínio, quando também foram atacados a tiros. Eles revidaram com disparos de pistola e fuzil. Os bandidos fugiram. A PM fez buscas, mas o rapaz que seria primo da vítima não foi encontrado, assim como suspeitos do ataque.

O jovem foi levado inicialmente ao Hospital São João Batista, onde foi atendido, e posteriormente à delegacia de polícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio dele e dos policiais.