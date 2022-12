A Polícia Militar atirou 26 vezes contra um homem que sacou a arma e efetuou disparos contra uma guarnição durante uma tentativa de abordagem no fim da manhã desta quinta-feira (8) em Barra Mansa. O fato ocorreu na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Vila Coringa, e o criminoso fugiu pulando no Rio Paraíba do Sul.

Até o momento desta publicação, ele não havia sido encontrado e também não há informações se ele chegou a ser atingido. Segundo a polícia, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando viram o homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, ele correu e atirou, pulando no rio.

A polícia informou ainda que o fato já foi comunicado às demais guarnições para se atentarem a qualquer pessoa que der entrada baleada nos hospitais da região. No total, a PM efetuou seis disparos de fuzil e 20 de pistola calibre .40.

O caso foi registrado na delegacia. (Foto: ilustrativa)