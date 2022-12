Uma mulher de 41 anos levou um tiro no braço, no final da noite da quinta-feira (8), em Barra Mansa. A Polícia Militar foi avisada do fato quando ela deu entrada na Santa Casa de Misericórdia.

Aos agentes, ela contou que estava chegando à Vila Delgado, na Avenida Presidente Kennedy, Ano Bom, quando ouviu um estampido, sentindo em seguida o braço ferido e sangrando. Disse também não saber de onde partiu o tiro. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal.