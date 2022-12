Briga em família termina em assassinato em Barra Mansa

Um desentendimento em família terminou com a morte de uma pessoa e outras duas feridas a faca, na noite da quinta-feira (8), em Barra Mansa. O caso ocorreu na Rua K, no bairro Boa Vista II.

Um homem de 27 anos matou o cunhado, de 25. Ele feriu a própria mãe, de 48 anos, e a irmã, de 25, que foram socorridas na Santa Casa. A mulher foi atingida no abdômen e passou por uma cirurgia. A jovem foi ferida no tórax e também foi operada. As duas estão em recuperação.

O autor do crime, enquanto era procurado, se apresentou na delegacia de polícia e foi preso em flagrante. Ele informou ter deixado a faca junto ao hidrômetro da residência. A arma foi apreendida por policiais militares.