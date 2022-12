Um homem foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (9) em Barra do Piraí. Emilsom Fonseca Vasconcelos Junior, de 40 anos, foi baleado na Rua Gentil Diniz, no bairro Química. Não há detalhes do homicídio, ocorrido por volta das duas e meia.

A Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar um homem ferido e, quando chegou ao local, socorristas do Samu faziam massagem cardíaca na vítima, mas Emilsom não resistiu e morreu antes que pudesse ser levado a um hospital.