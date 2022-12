Angra: suspeito de abusar de enteada é preso no Parque Mambucaba

A Polícia Militar prendeu na sexta-feira (9), em Angra dos Reis, um homem suspeito de estuprar a enteada de 7 anos. A prisão ocorreu no Parque Mambucaba, mesmo bairro onde o crime foi praticado.

Segundo a PM, a mãe de criança contou aos agentes que a sua filha estava no quarto com o padrasto enquanto ela foi à cozinha e, ao retornar para o cômodo, o suspeito se assustou e se cobriu com uma coberta.

De acordo com o relato da mãe aos policiais, a filha disse à mãe ao ser questionada que o homem estaria passando a mão nas suas partes íntimas por debaixo da coberta. A Polícia Militar informou ainda que o suspeito fugiu, mas foi encontrado em um imóvel dele, no mesmo prédio.