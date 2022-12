A Polícia Rodoviária Federal realizou entre a noite de sexta-feira (9) e a madrugada deste sábado (10), nas rodovias federais do país, a operação ‘Rota Brasil’, cujo objetivo é fiscalizar motoristas que ingeriram álcool e trazer mais segurança aos usuários da rodovia com fiscalizações temáticas sobre este tipo de infração. Na Dutra, as ações ocorreram em dois pontos distintos: no km 233, posto de Caiçara, em Piraí, e no km 317, na rotatória de Penedo, distrito de Itatiaia.

De acordo com a PRF, 60 motoristas foram abordados e 25 multas foram aplicadas – uma delas por embriaguez e outras quatro por recusa ao teste do bafômetro -. Ainda de acordo com os agentes, sete veículos foram removidos ao pátio e duas ocorrências policiais – uma delas por entregar o automóvel a pessoa não habilitada – foram registradas.

Em Penedo, o motorista de um Ford Escort recebeu voz de prisão por apresentar resultado de 0,58 mg/L, constatando a embriaguez ao volante. Ele também recebeu multas por dirigir sob influência de álcool e conduzir o veículo com licenciamento vencido e mau estado de conservação. O carro foi removido ao pátio.

No mesmo trecho, uma jovem de 18 anos sem habilitação foi flagrada dirigindo um Honda Civic. Ao lado dela estava um homem, de 29 anos, responsável pelo veículo. Eles também foram multados.