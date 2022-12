Homem é assassinado a tiros no Centro de Rio Claro

Um homem de 37 anos foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (10) no Centro de Rio Claro. O crime foi na Rua Prefeito Antônio Grijo. Ele foi identificado como Jackson Santiago Jacinto.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima já estava morta quando o resgate chegou ao local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime para o trabalho da perícia. Testemunhas informaram à policiais militares que o crime foi praticado por cirminosos em um Fiat prata, com placa não anotada. O caso foi registrado na delegacia e até o momento desta publicação nenhum suspeito do crime foi preso.