Homem é preso com revólver em Paraíba do Sul

Um homem de 32 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira (9) no bairro Santo Antônio, em Paraíba do Sul. Ele foi abordado pela Polícia Militar em um posto de combustíveis na Rua Expedicionário Wallace Paes Leme após uma denúncia.

Segundo a PM, com ele foi apreendido um revólver calibre 22 com cinco munições intactas. Ainda de acordo com a PM, a arma estava na cintura do suspeito. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde foi autuado pelo crime. (Foto: PM/Divulgação)