Agentes da Operação Foco apreenderam na manhã deste sábado (10), em Comendador Levy Gasparian, mais de 12 mil pares de chinelos com indícios de falsificação. A apreensão aconteceu no posto fiscal na BR-040.

O material saiu na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará e tinha como destino final a cidade de São Paulo. O condutor estava em um caminhão baú e passou pela lateral do posto fiscal, para que não fosse abordado. O veículo foi interceptado e encaminhado para fiscalização.

Durante a verificação no baú do veículo, foram encontrados os chinelos de várias marcas que estavam distribuídos em sacolas. A ocorrência foi encaminhada para a 108ª Delegacia de Polícia (DP) da cidade de Três Rios, onde o caso foi registrado.