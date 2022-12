PM detém 4 com armas e munições no Ilha Parque, em VR

Quatro homens, de 31, 32, 26 e 21 anos, foram detidos no fim da tarde de sexta-feira (9) com armas e munições no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. Eles foram flagrados pela Polícia Militar tentando se esconder sobre a laje de uma casa, na Rua 4-C.

Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições intactas, uma pistola calibre 9 milímetros carregada com 16 munições intactas, um carregador do mesmo calibre com o cano alongado com 10 munições intactas, um celular e R$ 25.

Na delegacia, foi constatado que o suspeito de 31 anos estava foragido do sistema prisional. Agora, ele ficará à disposição da Justiça. Não há informações sobre como ficou a situação dos outros suspeitos. (Foto: Polícia Militar)