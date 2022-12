Capacitação de encerramento aconteceu no Colégio João XXIII, no Retiro, e tratou sobre ações pedagógicas de 2022

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda encerrou no dia 30 de novembro o ciclo de formação de 2022 com representantes pedagógicos da seção de Educação Infantil, ligada ao Departamento Pedagógico da SME. O encerramento teve a formação continuada com profissionais de creches, centros e anexos, realizada no teatro do Colégio João XXIII, no Retiro.

O tema da formação foi “Orientações para a finalização das ações pedagógicas do ano de 2022”, desenvolvido pelas implementadoras da seção de Educação Infantil, Andreia Crespo e Mary Conte.

De acordo com as implementadoras, o objetivo da formação foi avaliar as ações pedagógicas e orientar quanto a finalização do ano letivo sobre o conselho de classe, construção e elaboração dos relatórios e portfólios, plano de ação e planejamentos estratégicos das supervisoras educacionais para 2023.

“Foi um momento de avaliação e planejamento para 2023. Sentimos gratidão por caminharmos juntos um trajeto que não é simples, mas que fazemos com amor, coragem e esperança, pois olhamos para as infâncias”, disse a implementadora Mary Conte.

O secretário municipal de Educação, Julio Cyrne, parabenizou as equipes e destacou a importância da formação continuada no processo de atualização dos profissionais da rede municipal.

“A formação continuada capacita, atualiza, promove troca de experiências e integração entre os profissionais, e isso gera resultados positivos para a melhora da qualidade do ensino. Ganham os profissionais e, principalmente, os alunos”, disse Julio.

Fotos de divulgação/Secom/PMVR