A chuva acompanhada de um forte vento que atingiu Volta Redonda arrancou a cobertura de alumínio do Centro Municipal de Educação Infantil Bem Me Quer, situado no bairro Santo Agostinho.

Ninguém ficou ferido. O vento foi tão forte que a cobertura foi parar no meio da Rua Porto Alegre. No momento desta publicação, a Guarda Municipal estava no local e aguardava a chegada da Defesa Civil.

A chuva durou cerca de 1 hora e provocou quedas de árvores e alagou alguns pontos da cidade. Uma das quedas ocorreu na entrada da Avenida Pernambuco no bairro Belmonte. Até o momento não há informações sobre outros problemas provocadas pelas chuvas. (Foto: Redes Sociais)

Queda de árvore interdita Radial Leste no bairro Aero Clube

As fortes chuvas seguidas de ventos fortes na tarde deste domingo, dia 11, provocaram a queda de uma árvore que interditou a Radial Leste, no bairro Aero Clube em Volta Redonda.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro estiveram no local e foram utilizadas motosserras para cortar a árvore e desobstruir a pista. Também houve queda de energia elétrica em alguns bairros, como a Água Limpa, onde o fornecimento só foi restabelecido cerca de uma hora e meia depois que a chuva parou.

Até o momento, a Defesa Civil de Volta Redonda não havia divulgado nenhum balanço das ocorrências.