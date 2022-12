Espaço educacional ficará no bairro Laranjal. Investimento total é de R$ 15,9 milhões em parceria com o Governo do Estado

Já estão sendo erguidas em Volta Redonda as estruturas metálicas das obras do Museu de Ciência e Tecnologia, no bairro Laranjal. O espaço fica na Rua 154 e surge para auxiliar na educação de crianças e adolescentes de forma lúdica. A construção ocorre por meio de investimentos em parceria com o Governo do Estado. Ao todo são cerca de R$ 15,9 milhões para a construção de um prédio, planetário e aquisição de móveis.

As obras estão bem adiantadas, com as fundações já realizadas e os primeiros serviços de alvenaria já em execução. A previsão é que a construção dure aproximadamente 12 meses.

“A ideia é fazer um planetário nos mesmos moldes do que existe na Gávea, no Rio. Será uma obra fantástica, que vai contar com diversos equipamentos para auxiliar na educação de forma lúdica, principalmente sobre estudos em disciplinas de exatas, como Matemática e Física”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

O Museu de Ciência e Tecnologia de Volta Redonda será construído com base em um projeto arquitetônico vencedor de um concurso promovido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense (UFF). O espaço será operado pela prefeitura e deverá contar com a cooperação técnica de profissionais da UFF e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Fotos: Divulgação/PMVR