Uma carreta carregada com carne embalada tombou na manhã desta segunda-feira, dia 12, no km 235 Rodovia Presidente Dutra no bairro Caiçara, em Piraí.

Uma pessoa ficou ferida no acidente. Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, por volta das 12 horas o congestionamento no momento é de 17 quilômetros. A pista sentido Rio de Janeiro está operando em mão dupla.