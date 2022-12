Uma colisão traseira envolvendo quatro veículos, um Gol (branco), um cinza, um Virtus (prata) e um caminhão basculante Ford, deixou o trânsito com lentidão no km 284, da BR-393 Rodovia Lúcio Meira, no Trevo de acesso a cidade de Pinheiral, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ninguém ficou ferido. O trânsito fluiu com lentidão.