Uma confusão em um motel situado no bairro Assunção, em Barra Mansa, terminou com uma garota de programa e o cliente na delegacia de polícia. O caso ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (12) e a Polícia Militar foi acionada pela gerente do motel.

Segundo o registro de ocorrência, a gerente relatou aos policiais que os dois estavam em um dos quartos do motel e estavam se agredindo. Os agentes conversaram com o cliente, de 46 anos, que apresentava escoriações no rosto. Ele disse aos PMs que após a confusão com a garota de programa o seu celular havia sumido e que, ao procurar pelo quarto, encontrou o aparelho quebrado.

Ainda de acordo com o boletim, a garota de programa, de 52 anos, estava muito nervosa e relatou ter sido agredida pelo homem. Segundo ela, toda confusão começou depois que o homem teria dito que ele havia ficado com “mau cheiro” após o sexo. A garota de programa disse que acredita que o homem usou esse argumento para não pagar o combinado.

Todos foram levados para a delegacia da cidade. Segundo a ocorrência, o caso ficou registrado como provocação de tumulto e lesão corporal.