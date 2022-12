Ventos de até 70km/h provocaram quedas de árvores. Principais vias já foram desobstruídas e trabalho de rescaldo segue pelos bairros atingidos

Equipes da Prefeitura de Volta Redonda viraram a madrugada trabalhando para amenizar os estragos provocados pelo temporal que atingiu diversos pontos da cidade na tarde desse domingo (11). Profissionais da secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil estão nas ruas fazendo o rescaldo e até o momento não houve registro de desabrigados ou desalojados no município.

De acordo com a Defesa Civil, choveu 70mm em um intervalo de 40 minutos a uma hora, de acordo com a região da cidade, com rajadas de vento de até 70 km/h em pontos localizados. O Rio Paraíba do Sul atingiu 1,67m acima do nível normal.

Foram registradas 15 ocorrências pela Defesa Civil, a maioria relacionada a quedas de árvores e galhos, principalmente nos bairros Vila Santa Cecília, Aero Clube, além da Rodovia dos Metalúrgicos. As equipes da secretaria de Infraestrutura já desobstruíram as principais vias e o trabalho de remoção e limpeza segue nesta segunda-feira pelos bairros.

As equipes também já iniciaram o reparo e a manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bem-me-quer, no bairro Santo Agostinho, que teve danos no telhado e nas redes elétrica e hidráulica provocados pelo temporal. As aulas na unidade estão suspensas temporariamente até que a manutenção seja concluída. A prefeitura está estudando alternativas para que os alunos possam ser atendidos até o fim do ano letivo.

*Orientações*

A Defesa Civil orienta toda a população de Volta Redonda sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas, como: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

O órgão também ressalta que, durante as chuvas, as pessoas não devem procurar abrigo debaixo de árvores; devem observar qualquer alteração estrutural em sua residência; e se precisar sair da residência por qualquer cenário de ameaça, é orientado desligar o gás de cozinha, a rede elétrica, pegar documentos, remédios e buscar um local seguro. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Fotos de divulgação – Secom/PMVR