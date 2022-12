Lula chora ao ser novamente diplomado no TSE

Presidente eleito se emocionou em discurso

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não conseguiu conter a emoção e, a exemplo do que ocorreu a 20 anos, quando foi eleito presidente da República pela primeira vez, chorou nesta segunda-feira (12) ao discursar em sua cerimônia de diplomação de seu terceiro mandato. Lula afirmou que o povo “reconquistou o direito de viver em democracia”. O evento marca o final do processo eleitoral e antecede a posse, que será realizada no dia 1º de janeiro.

“Em primeiro lugar quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil. Em minha primeira diplomação, em 2002, lembrei ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, um diploma…”, sem conseguir completar a frase. Mas, em seguida, acrescentou: “Esse diploma é do povo que reconquistou o direito de viver em democracia. Vocês ganharam esse diploma”.

Lula reafirmou que fará todos os esforços para, juntamente com o vice, Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumiu “não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida: fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo os mais necessitados”.

Para Lula, sua diplomação significou a celebração da democracia. “Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova, e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvida”.

Ele destacou ainda “cada ministro e cada ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis”.

– A história há de reconhecer sua coerência e fidelidade à Constituição – completou.

Ainda em seu discurso, Lula disse que a eleição deste ano não foi entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. “Foi a disputa entre duas visões de mundo e de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo de nossa história”.

– Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida em todo o mundo. Ameaçaram as instituições. Criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar a seus locais de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores, com falsas promessas e dinheiro farto, desviado do orçamento público – destacou.

Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, Lula acusou seu adversário de intimidar “os mais vulneráveis com ameaças de suspensão de benefícios e os trabalhadores com o risco de demissão sumária, caso contrariassem os interesses de seus empregadores”.

– Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E no entanto, a democracia venceu – frisou. (Fotos: TV Justiça / TSE)