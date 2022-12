PRF flagra condutor com cocaína na Dutra em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização na noite de domingo, dia 11, por volta das 22h30min, quando abordaram um veículo Land Rover/Evoque com placa de São Caetano do Sul (RS) no km 233, da Rodovia Presidente Dutra no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Barra do Piraí.

O veículo era conduzido por um homem, de 29 anos. Durante a abordagem o condutor informou que estaria indo para a Barra da Tijuca (Rio de Janeiro) para participar de uma festa com uns amigos cariocas.

Mas, apresentou nervosismo com a abordagem e algumas informações desconexas. Diante disso, foi realizada revista no interior do veículo onde foram encontrados cinco invólucros plásticos contendo cocaína.

O homem alegou ser usuário de drogas e que o entorpecente encontrado seria para seu consumo recreativo. Desta forma, foi lavrado um TCO em desfavor do jovem previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. O material foi apreendido para posterior destruição e o homem foi liberado.