Ministério da Saúde orienta que medicamento seja utilizado em casos leves ou moderados da doença, para imunossuprimidos maiores 18 ou acima de 65 anos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a autorização temporária de uso emergencial da associação dos medicamentos Nirmatrelvir e Ritonavir, para o tratamento de pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19, com sintomas leves e moderados.

Os medicamentos, que são administrados juntos, estão disponíveis para uso na rede municipal de saúde de Volta Redonda. A orientação, segundo o Ministério da Saúde, é que o antiviral seja utilizado em pessoas imunossuprimidas maiores de 18 anos ou acima de 65 anos, nos primeiros cinco dias de sintomas, e com confirmação laboratorial.

“A dispensação do medicamento está sendo feita nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Mury, Volta Grande, 249 e São Geraldo, para pacientes ambulatoriais, nos horários de funcionamento, inclusive aos fins de semana. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, 24 horas, para prescrição de unidades hospitalares em pacientes com quadros leves e sem uso de oxigenioterapia em regime de internação”, explicou o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

A secretaria de Saúde ressaltou que serão aceitas prescrições de unidades públicas e privadas, sendo de responsabilidade do serviço prescritor o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e o monitoramento dos pacientes, que pode ser por meio remoto, durante os cinco dias do tratamento.

“A prescrição deverá ser feita em receituário médico, em duas vias, e ter anexo o formulário eletrônico disponível em https://forms.gle/YWPB1e6FTptr1CrK7. O formulário deverá ser impresso também em duas vias, sendo uma via entregue ao paciente junto com a receita médica, e outra permanecendo com a unidade. Esta orientação é para os médicos, tanto da rede pública quanto da privada”, disse Vasconcellos.

Testes para Covid-19 disponíveis nas unidades de saúde

Os estoques de teste rápido para Covid-19 foram reabastecidos na rede pública municipal, na manhã desta segunda-feira, dia 12. Todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF) receberam novas remessas do insumo.

A indicação é que o teste seja realizado em pessoas sintomáticas (com sintomas), ou seja, pessoas com sintomas gripais devem procurar a unidade mais próxima para atendimento.

As unidades básicas de saúde funcionam das 8h às 16h. Algumas funcionam com horário estendido até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz. Secom/PMVR