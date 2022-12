Um caminhão desgovernado bateu e derrubou parte do muro da Escola Professor José Américo Lomeu Bastos, na manhã desta segunda-feira, dia 12, no Morro do Abel, em Angra dos Reis,

O caminhão com várias avarias foi retirado do local por um guincho. Ninguém ficou ferido. Ainda não há previsão para reconstrução do muro destruído. (Fotos: Redes sociais)