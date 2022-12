Espaço está recebendo manutenção em diversas áreas, incluindo colocação de piso acessível para pessoas com deficiência

O Parque Aquático Municipal de Volta Redonda está passando por manutenção. As intervenções no espaço esportivo e de lazer foram iniciadas nesta semana e visam tornar o parque mais acessível e reabrir espaços que precisavam de melhorias. Sob fiscalização do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), a obra terá investimento de R$ 203.714,91.

“Estamos trabalhando para entregar um parque aquático revitalizado, com melhorias em todos os espaços, para atender a grande demanda prevista com a chegada do verão. Além de garantir a segurança e deixar o espaço mais bonito, vamos trabalhar a questão da acessibilidade para que todos possam aproveitar esse importante espaço de Volta Redonda”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

O espaço receberá melhorias no revestimento de parede e de piso; troca de janelas; colocação de guarda-corpo e de piso de borracha para melhor atender pessoas com deficiência; reforma da passarela de entrada; limpeza e reposição de telhas danificadas, pinturas interna e externa; troca de chuveiros; reforma dos escorregadores, entre outras ações.

Espaço conta com três piscinas, vestiários e cantina

O Parque Aquático Municipal tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos.

Para frequentar as piscinas, vestiários e cantina, é preciso apresentar carteirinha do parque, um documento de identidade com foto e estar com o exame médico em dia.

Os exames dermatológicos são realizados em dois dias da semana: na segunda-feira, às 13h30; e na quarta-feira, das 8h às 13h30. São distribuídas 150 senhas por dia.

O cadastro para frequentar o Parque Aquático deve ser feito na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h05 às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR