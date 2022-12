Retorno da Olimpede em Volta Redonda é comemorado por instituições

Evento reuniu mais 476 atletas, de 25 instituições, sendo 24 do estado do Rio de Janeiro e uma de São Paulo

Após seis anos, a Olimpíada da Pessoa com Deficiência (Olimpede) voltou a ser disputada nesse final de semana em Volta Redonda e foi um sucesso. A competição, organizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), reuniu 25 instituições, sendo 24 do Rio de Janeiro e uma de São Paulo. 476 atletas disputaram 12 modalidades, classificados em quatro deficiências: física, visual, auditiva e intelectual. No total, tiveram 185 eventos competitivos.

A coordenadora do Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD), unidade da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), Beth Melo, destacou que o evento é muito esperado por todos os usuários atendidos, principalmente por ser a primeira edição após o isolamento social em função da pandemia do Covid-19. Nesta edição, o Capd foi representado por cerca de 65 usuários.

“O evento oportuniza aos atletas e seus familiares momentos de grande confraternização, além de possibilitar que pratiquem suas habilidades, buscando a superação de suas próprias limitações. Apesar de se tratar de uma competição, o que mais se vê entre os participantes é o sentimento de união, alegria e solidariedade. Agradecemos o apoio da secretária da Smac, Carla Duarte, e toda a sua equipe, que não mediu esforços para oportunizar a nossa participação. Também agradecemos a todos os profissionais da Smel, na pessoa da secretária Rose Vilela, que se empenharam para que tudo fosse realizado com grande sucesso”, afirmou.

O professor da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São João De Meriti-RJ, Jefferson Carvalho, também elogiou a estrutura do evento.

“Agradecer e equipe da Smel Volta Redonda que não faltou com o compromisso e responsabilidade de estar realizando esse grande evento. Nosso muito obrigado a secretária Rose que não mediu esforços e nos recebeu com muito carinho. Que venha a próxima Olimpede e saiba que pode contar conosco também se preciso for, para estar fomentando e dar um brilho também com a participação da modalidade Judô na próxima edição”, ressaltou.

O professor do Programa Gente Eficiente de Resende, Evandro Luis, destacou que “Os alunos sentiram o maior orgulho de poder desfrutar de momentos maravilhosos. Agradecer a toda equipe da Smel envolvida na Olimpede”.

Única representante do estado de São Paulo, a Apae de Aparecida-SP celebrou a importância da Olimpede e já confirmou presença na próxima edição.

“A Apae de Aparecida agradece imensamente a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, secretaria de esporte e a todos envolvidos neste lindo e grandioso evento. Se Deus quiser o ano que vem estaremos todos reunidos novamente”, disse Claudineia Ferreira de Carvalho, conhecida como Téia Carvalho.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, agradeceu o empenho de todos os envolvidos e já projetou a próxima edição em 2023.

“É um grande orgulho para a gente ver o sucesso que foi a retomada da Olimpede. Um momento inesquecível para todos, atletas, professores e familiares. Para ano que vem vamos preparar um evento ainda maior, com mais instituições participantes, com atletas de todo o Brasil e mais dias de evento”, projetou.

Fotos de Cris Oliveira-Secom/PMVR