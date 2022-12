No último fim de semana, Frederico Pedro, aluno do projeto, conquistou título estadual na categoria Iniciante

A Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama (FBG) em Volta Redonda segue como grande celeiro de talentos, se destacando por ser uma das principais formadoras de cavaleiros e amazonas na região. Após a retomada do projeto em maio de 2021, os atletas mirins voltaram a disputar a competição estadual neste ano, com destaque para o aluno Frederico Pedro Tavares Scatolino, que, no último final de semana, conquistou o título na categoria Iniciante da última etapa do Ranking da FEERJ (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro).

Montando o cavalo Spirit, o volta-redondense venceu mais de 40 concorrentes de todo o estado do Rio de Janeiro, em disputa realizada no Haras Pégasus, na capital. E não foi o único resultado expressivo que a Escola de Hipismo da FBG teve nesta etapa do Estadual. A aluna Julia Folly, que vinha de uma classificação de 3º lugar na VIII etapa do ranking, também conseguiu o 10º posto na categoria Preparatória, com obstáculos de 90cm, e classificou-se para o pódio desta IX e última etapa.

“Os alunos estão de parabéns porque conseguimos várias classificações e ano que vem tem muito mais. Vamos nos preparar agora para o Campeonato Brasileiro de 2023 que será realizado na cidade do Rio de Janeiro”, destacou o professor da Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama (FBG), Yasser Pereira.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, celebrou os resultados após a retomada do projeto.

“É uma grande conquista. Pegamos o projeto todo destruído e foi um sacrifício muito grande para voltarmos com as atividades. Agora é continuar trabalhando para fortalecer ainda mais o projeto e ano que vem entrarmos ainda mais fortes nas competições”, afirmou o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves.

Referência

Criada em 2003 pelo prefeito Antônio Francisco Neto, a Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama é reconhecida e homenageada pela CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil, além de também ser reconhecida pelos resultados conquistados nas competições nacionais. Mais de 1.500 crianças já passaram pela escola, que é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE), e eneacampeã estadual no ranking por escolas.

Os treinos acontecem na pista de hipismo da Ilha São João às terças, quartas, quintas e sextas-feiras; na parte da manhã (das 8h às 11h) e à tarde (das 14h às 17h).