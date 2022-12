Policiais Civil e Federal prenderam no final da tarde desta quarta-feira, dia 14, um jovem, de 21 anos, e apreenderam três adolescentes com notas falsas de R$ 100,00, em Barra do Piraí.

Os agentes apuraram que cédulas falsas seriam introduzidas no comércio da cidade nos próximos dias. Os envolvidos foram capturados no Centro e no Morro do Gama.

Os suspeitos vão responder por moeda falsa e estão sujeitos a uma pena de até 12 anos de reclusão.