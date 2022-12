Acidente mata motociclista na Vila Mury, em Volta Redonda

Um motociclista, identificado como Erwir Julius Getzel Dias, morreu no Hospital São João Batista, após sofrer um acidente na noite de quarta-feira (14), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Ele colidiu contra um caminhão de pequeno porte na transversal das avenidas das Indústrias e Mariana do Carmo Nogueira Reis.

Socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros, ele foi levado em estado grave até a unidade médica, com fratura exposta, mas não resistiu e acabou falecendo por volta das 23h40min. No hospital, ele ainda chegou a passar por cirurgia.

Ele tinha 44 anos e o momento do resgate foi acompanhado com muita tensão pelos moradores do bairro. “Foi agonizante”, relatou uma moradora ao Informa Cidade, que pedia informações a respeito do estado de saúde do motociclista. No momento desta publicação, não havia detalhes sobre velório e sepultamento. (Foto: Redes sociais)