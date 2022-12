Uma colisão frontal ocorrida na manhã desta quinta-feira provocou a morte de um cão e o condutor de um veículo Renault, com placa de São José dos Campos-SP, no km 265,5 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito de Dorândia em Barra do Piraí.

A carreta envolvida no acidente transportava granito. Os veículos pararam fora da pista e não houve interdição. A perícia da Polícia Civil esteve no local e já liberou o corpo do condutor do Renault, para o Instituto Médico Legal (IML). O condutor da carreta, de 42 anos, não ficou ferido. O acidente ocorreu cerca de 500 metros da Praça de Pedágio.