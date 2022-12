A Polícia Civil (BP) e Militar (10º BPM) cumpriram mandado de busca e apreensão contra um homem, de 31 anos e uma jovem, de 21, no início da manhã desta quinta-feira no distrito de Ipiabas em Barra do Piraí.

As prisões ocorreram após investigações da delegacia da cidade. Com os suspeitos foram apreendidos arama e drogas. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça de Barra do Piraí.

Uma pistola 9 mm com numeração raspada, cocaína, balança de precisão e material para preparo na venda de drogas foram apreendidos. O casal estava aterrorizando os moradores do local, com emprego de arma de fogo e venda de drogas no imóvel.

Os suspeitos vão responder aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. As penas ultrapassam os 20 anos de reclusão. Foto: Polícia Civil de Barra do Piraí