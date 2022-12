Furban-VR já entregou uma melhoria e segue avançando com obras em outras oito intervenções

A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo na recuperação e na construção de praças e outras áreas de lazer e de prática esportiva pela cidade. Por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), uma obra já foi concluída neste mês e outras oito estão em andamento. No total, são cerca de R$ 750 mil em investimentos para melhorar os espaços públicos.

A intervenção que já foi entregue está beneficiando os moradores do bairro Belmonte, onde foi feita a construção de dois sanitários e um vestiário na Rua José de Souza Ramos, entre o campo de grama sintética e o ginásio.

“Estamos reconstruindo Volta Redonda e parte disso é a melhoria nas áreas de lazer e convivência dos bairros. A população merece espaços bem cuidados e revitalizados, com segurança, para que as famílias possam aproveitar”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Trabalhos avançados

Dentre as obras que estão sendo realizadas pelo Furban, três estão em estágio avançado e em breve serão entregues. Uma é a revitalização da quadra poliesportiva (incluindo pintura e substituição de telhas quebradas) e da praça localizada na Rua Mauro Francisco Torres, no bairro Candelária, que está recebendo revitalização de brinquedos e colocação de outros novos. A intervenção envolve ainda a reforma do vestiário.

Com 70% dos trabalhos concluídos, a Praça Walter José de Castro, no Jardim Amália I, está sendo reformada, com revitalização e troca de brinquedos, e colocação de guarda-corpo na escada do local.

E no bairro Jardim Belvedere, as equipes estão concluindo a revitalização e reparo da Praça Edson de Oliveira, nas ruas Pinheiro e Flamboyan. O espaço está passando por reforma geral, incluindo pintura, colocação de brinquedos novos e recuperação de outros, além da reforma dos alambrados.

Em andamento

Além dessas, outras obras seguem sendo realizadas em praças da cidade. No bairro Santa Inês, são duas intervenções: a construção de uma nova praça no final da Rua Carlos Gomes; e a revitalização da área de lazer na Rua Ary Barroso, altura do número 171. Esta última envolve a recuperação da praça, dos brinquedos, bancos, mesas e guarda-corpo.

No Santa Rita do Zarur, as equipes realizam revitalização e reparo em praça, no Núcleo Passa Quatro, com troca de brinquedos, pintura nova e recuperação do quiosque; e no Santo Agostinho está sendo construída uma praça na Rua Vista Verde, próximo ao número 32.

E os moradores do bairro Padre Josimo serão beneficiados após a conclusão da reforma com substituição de alambrado e construção de banheiro feminino no campo de futebol localizado na Rua 1. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.