Um adolescente de 14 anos foi conduzido à delegacia de Volta Redonda, na noite de quinta-feira, dia 15, com uma réplica de pistola. Ele estava na garupa de uma moto, abordada na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Vila Santa Cecília em Volta Redonda.

Os policiais militares fizeram revista no condutor da moto, de 43 anos, e no menor. Com o adolescente, encontraram a réplica da arma calibre .45. Os dois foram levados para a delegacia da cidade, onde foram ouvidos e liberados. A réplica de pistola ficou apreendida. (Foto: PM/Divulgação)