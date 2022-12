O comerciante que foi baleado na perna durante um assalto na noite de quinta-feira (15) no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa, teve R$ 17 mil levados pelos criminosos. O homem foi atingido na perna direita, na região da canela, e se encontra estável no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, para onde foi socorrido em um carro particular.

Na unidade médica, ele contou aos policiais militares que é vendedor de ovos. Ele estava na Rua Geraldo José de Freitas, em sua kombi branca, onde faria o pagamento ao seu fornecedor, como de costume, quando foi fechado por um Prisma vermelho, com dois ladrões. Um dos bandidos desembarcou do veículo e exigiu o valor ao comerciante.

De acordo com a vítima, ao demorar a entregar a quantia, o criminoso atirou com uma pistola por duas vezes em direção a sua kombi. Um dos tiros acertou a sua perna. O homem não corre risco de morrer e contou que toda a quantia foi levada. O carro usado no crime foi encontrado momentos depois, no mesmo bairro, batido em um poste.

No momento desta publicação, os autores do crime ainda não haviam sido identificados. O caso foi registrado na delegacia da cidade.