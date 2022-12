Um comerciante de idade não informada levou um tiro na perna durante um assalto no fim da noite de quinta-feira, dia 15, no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa.

As circunstâncias do crime e a rua onde ocorreu a tentativa de latrocínio eram desconhecidas, mas, de acordo com informações preliminares, o assalto foi praticado por dois criminosos que, durante a tentativa de fuga, bateram um Prisma vermelho em um poste e depois fugiram à pé sentido bairro São Judas Tadeu.

O carro ficou amassado no local, segundo as primeiras informações. Já a vítima deu entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. No momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde do comerciante e nem sobre o que foi levado dele durante o crime.

Policiais militares foram até a unidade médica para tentar apurar mais detalhes do ocorrido com a vítima. Se chegar novas informações, a notícia será atualizada.