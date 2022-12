Uma mulher foi agredida pelo companheiro com socos e utilizou um martelo para se defender, acertando a cabeça do homem, na madrugada desta sexta-feira, no distrito de Governador Portela, em Miguel Pereira.

Segundo informações da polícia, o homem chegou bêbado em casa e agrediu a mulher com socos e puxões de cabelo. Para se defender, ela utilizou o martelo. Vizinhos separaram a briga. O casal foi levado para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga.

O homem permaneceu internado na unidade médica, enquanto a mulher foi liberada e prestou depoimento na delegacia. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.