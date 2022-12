PRF apreende mercadoria falsificada na Dutra em Piraí

Policiais rodoviários federais apreenderam no início da madrugada desta sexta-feira, por volta de 00h10min, diversas sacolas plásticas pretas com produtos falsificados (sem nota fiscal), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí (RJ).

A equipe da PRF abordou um VW Polo (preto) que tinha em seu interior o condutor e um passageiro. Eles estavam vindos do bairro Brás (SP) com produtos de marcas famosas com destino ao bairro Bangu (RJ).

Foram apreendidas 100 unidades de produtos (sapatos, tênis, bolsas e roupas) produzidos de forma ilegítima. Logo após, ambos foram conduzidos à 94ª DP para apresentação da autoridade policial.