PRF flagra caminhão adulterado em Pinheiral

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na tarde de quinta-feira, por volta das 16h30min, um caminhão Mercedes Benz na altura do km 258 da Rodovia Presidente Dutra, em Pinheiral (RJ).

Durante inspeção veicular minuciosa foi verificado que os itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone. A numeração do chassi adulterada pertencia a uma viatura do Exército Brasileiro, caracterizando a chamada fraude Renavam.

O condutor de 61 anos alegou ser apenas funcionário da empresa proprietária do veículo e nada sabia sobre a adulteração do caminhão. O caminhão e seu condutor foram conduzidos à 101ª Delegacia de Polícia de Pinheiral, onde a ocorrência foi apresentada para as devidas providências legais.