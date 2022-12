Área de convivência fica no bairro Laranjal, próximo à Rodoviária Prefeito Francisco Torres

Moradores de Volta Redonda ganharam uma nova área de convivência com fonte luminosa na noite desta sexta-feira (16). A Praça José Roberto Domingues da Cruz, no bairro Laranjal, foi totalmente revitalizada pela prefeitura, por meio de parceria entre o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O local, em ponto estratégico do município – na Avenida dos Trabalhadores, próximo à Rodoviária Prefeito Francisco Torres –, permite que motoristas e pedestres admirem a fonte luminosa e o monumento a Volta Redonda.

Durante a cerimônia, realizada no Templo Histórico da Catedral das Assembleias de Deus por conta da chuva, o prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que desde que reassumiu a prefeitura, em 2021, assumiu o compromisso de reestruturar a cidade e fazer um Natal bonito para alegrar a população. “Com a revitalização desta fonte luminosa conseguimos superar o ano passado”, afirmou, ressaltando que a praça faz parte de um projeto maior, que é reconstruir Volta Redonda para os moradores voltarem a ter orgulho de viver na cidade.

Neto também agradeceu a toda equipe responsável pelo trabalho na praça e ao pastor Rinaldo Silva Dias, presidente da Catedral das Assembleias de Deus, representado pelo 1º presidente, pastor Valmir Aguiar, por acolher a solenidade e por toda parceria em prol da cidade. “Agradeço, principalmente, ao PC (diretor-presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza) pela dedicação ao trabalho de reconstrução de Volta Redonda”, falou o prefeito.

O trabalho começou pela parte de construção civil, executado pela secretaria de Infraestrutura. A praça ganhou piso e bancos novos, tratamento paisagístico e ainda foi renovado o asfalto das vias no entorno. Também foi reinstalado o monumento a Volta Redonda, com letras e o símbolo do município em aço. A equipe da SMI ainda foi responsável pela instalação do novo revestimento nas paredes laterais da fonte e o granito nas bordas.

O Saae-VR foi responsável pela recuperação da fonte luminosa, que incluiu instalação de painel de controle eletrônico da água e da iluminação, e sistema de bombas, colocação de novos bicos de chafariz e reparo no porão, para evitar danos aos equipamentos.

“A fonte sofreu vandalismo e estava desativada há mais de cinco anos, os mais de 130 bicos sumiram, o painel de acionamento foi danificado e as bombas queimadas. Agora está tudo novo e aprimorado. Aumentamos o número de bicos para 150 e instalamos luzes de LED que permitem várias combinações de cores”, falou o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza, o PC, lembrando que o a obra durou cerca de quatro meses para ser concluída.

O diretor do Saae-VR ainda afirmou que esta foi apenas a primeira das fontes luminosas recuperadas. “Recebi a missão do prefeito Neto de reformar todas as 16 fontes luminosas do município”, revelou, convidando as pessoas para a entrega da Praça da Bíblia, próxima ao Viaduto Nossa Senhora das Graças, na próxima quarta-feira, 21.

O pastor Valmir Aguiar afirmou que a reforma, além de embelezar a região, traz mais segurança ao local. “Esta é mais uma marca deixada por Neto para a cidade onde já tem seu nome gravado na história”, disse.

Também prestigiaram a entrega da nova área de convivência, o gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins, e os funcionários da empresa Petro Fontes, o engenheiro Sérgio Salama e Varcílio Aparecido da Cruz, que executaram o projeto de reforma do chafariz, além de pastores e membros da Assembleia de Deus.

Fernando Martins lembrou que foi criado na igreja no bairro Laranjal e agradeceu ao prefeito pela obra. “A praça virou um cartão postal”, falou.

Evento contou com apresentação musical

As pessoas que participaram da cerimônia de entrega da revitalização da Praça José Roberto Domingues da Cruz também ouviram a apresentação de parte dos músicos da Orquestra da Catedral das Assembleias de Deus do Laranjal do Ministério de Madureira, que fica em frente à praça. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.