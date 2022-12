Policiais rodoviários federais (PRF) prenderem na tarde de sexta-feira, dia 16, por volta das 16 horas, o condutor de um Fiat Argo 1.0, com placa de Recife (PE), no km 284, da Rodovia Presidente Dutra em Barra Mansa. Durante fiscalização os agentes constataram de que havia vários itens de identificação adulterados. Durante inspeção minuciosa foi constatado de que o veículo era um clone. O original, abordado, tinha sido licenciado em Belo Horizonte (MG) com registro de roubo em 22 de julho de 2022, no Rio de Janeiro.

O condutor, de 49 anos, alegou ter comprado o veículo em uma agência de veículos há um mês e meio. Diante dos fatos, o condutor foi detido e a ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para registro de recuperação e receptação de veículo roubado.

OBS: O veículo recuperado, ano 2022, está avaliado, segundo tabela FIPE , em R$ 72.373,00.