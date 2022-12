Barra Mansa: baleado na Vila Coringa morre no hospital

Um homem, identificado como Paulo Anderson Bernadino, de 42 anos, foi morto a tiros no início da madrugada deste domingo (18) no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia em estado grave, mas não resistiu, e morreu após ser atingido por tiros no braço, tórax e dorso.

A Polícia Militar apurou com populares que o crime foi praticado por criminosos em uma moto na Rua Mário Augusto Alves. A vítima chegou a correr para dentro de um beco que dá acesso às ruas São Cirpriano e Ataulpho Pinto dos Reis, mas foi perseguida e baleada, até perder os movimentos e cair.

Entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado, a cidade registrou também outras duas tentativas de assassinato contra uma mulher e um homem, respectivamente.