Criminosos encapuzados roubam carga de caminhão em Barra Mansa

Quatro criminosos encapuzados e armados roubaram a carga de um caminhão que deixava a Transportadora Visão, em Barra Mansa, e abandonaram as vítimas em Itatiaia. O crime ocorreu nesta segunda-feira (19) nas proximidades do posto Flumidiesel.

Segundo a Polícia Militar, estavam no caminhão três homens, de 62, 45 e 55 anos. Eles contaram aos agentes que estavam saindo da transportadora quando os criminosos os abordaram. Em seguida, eles foram obrigados a entrar em um carro – um Gol preto -, onde tiveram os rostos cobertos por panos e camisas, enquanto um dos ladrões assumia a direção do caminhão.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas contaram que os criminosos estavam armados com pistolas. Após entrarem no carro, os criminosos ‘rodaram’ com eles por cerca de 40 minutos e pararam em um local para retirarem a carga do caminhão. As vítimas disseram que a carga era composta por produtos aleatórios, como compressores, materiais de construção, roupas e sapatos.

Depois, as vítimas foram deixadas na Rua Nilo Peçanha, no bairro Vila Martins, próximo ao pedágio de Itatiaia, onde foram liberadas pelos criminosos. O caminhão não foi levado pelos criminosos. O fato foi registrado na delegacia de Itatiaia, que investiga o caso. Felipe Cury – Informa Cidade