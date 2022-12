Polícia Militar apreende drogas com suspeito em Valença

Policiais militares foram acionados no final da noite de domingo, por volta das 23h55min, para verificar um homem, de 43 anos, que estaria causando tumulto na Avenida Geraldo de Lima Bastos, no bairro Monte D’Ouro, em Valença.

Com a chegada da polícia o suspeito tentou fugir, mas foi detido. No bolso da bermuda do suspeito foram encontrados R$ 284,00, mas nada de ilícito foi encontrado.

No local onde o suspeito tinha descartado algo foram apreendidos R$ 100,00 e um triturador de maconha contendo dois tabletes da mesma droga. O suspeito informou que era usuário de drogas.

Levado para a Delegacia de Polícia ele foi autuado por usuário de drogas e liberado em seguida. O material ficou apreendido. O dinheiro foi entregue ao homem.