AAP-VR faz última reunião do ano e lota as dependências da associação

Com o salão de sua sede administrativa lotado, a diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda realizou hoje (20) a sua última reunião mensal com os associados no ano. O presidente Ubirajara Vaz e o vice-presidente da entidade, José Lúcio da Silva, o J. Lúcio, participaram do evento.

Com a encenação da peça O boi e o burro na noite de Natal, de Maria Clara Machado, pelo Grupo de Ação Voluntária, que se reúne no Centro Integrado de Saúde e Assistência da AAP-VR, no bairro Nossa Senhora das Graças, e apresentação do Coral Alvorada, que interpretou músicas natalinas, a reunião da diretoria com os associados foi toda festiva, sem os informes administrativos das outros meses.

Em poucos minutos, o presidente Ubirajara Vaz disse que os associados são o maior patrimônio da Associação, agradeceu o trabalho dos demais diretores e colaboradores e afirmou que novos projetos vão ser implementados em 2023.

“Este ano já foi muito bom, pois saímos de uma pandemia e retomamos os projetos que trazem melhoria de qualidade de vida para os nossos associados. Tenho certeza de que 2023 será melhor ainda”, concluiu.